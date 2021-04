Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Lkw kollidiert mit Pkw - Pkw brennt aus - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 26.04.2021, ist auf der L 151 in Höhe der Einmündung zur L 155 bei Rickenbach-Hottingen ein Lkw mit einem Pkw kollidiert, der ausbrannte. Die Fahrer verletzten sich leicht. Gegen 07:15 Uhr war es zum Verkehrsunfall gekommen, als der 52 Jahre alte Lkw-Fahrer von der Landstraße nach links in Richtung Oberwihl abbog. Der entgegenkommende 29-jährige Fahrer eines Subaru konnte nicht mehr anhalten und prallte in die Seite des abbiegenden Lkws. Der Pkw blieb im Einmündungsbereich liegen und fing nach einiger Zeit Feuer. Der Subaru-Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die verständigte Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass der Pkw komplett ausbrannte. Beide Fahrer verletzte sich leicht und kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Lkw als auch der Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 50000 Euro liegen.

