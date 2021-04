Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall zwischen Radfahrern - eine Person schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 80-jähriger Mountainbike-Fahrer sowie ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer befuhren am Sonntag, gegen 16.40 Uhr, den Verbindungsweg zwischen Eichsel und Minseln. Dabei handelte es sich um eine längere Gefällstrecke. Nach einem Aussiedlerhof wollte der 80-Jährige nach links abbiegen. Im gleichen Moment wollte der 68-Jährige den 80-Jährigen überholen. Es kam zu einem Zusammenstoß der Radfahrer und beide stürzten. Der 68-Jährige stieß dabei gegen einen Bordstein und zog sich, trotz Fahrradhelm, schwere Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 68-Jährigen in eine Uni-Klinik. Der 80-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell