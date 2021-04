Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl von Kleinkraftrad - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 24.04.2021, auf Sonntag, 25.04.2021, wurde in Minseln in der Baselmatten ein Kleinkraftrad-Roller, Marke Peugeot, Farbe Blau und Silber, schwarzgraue Sitzbank, gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können

