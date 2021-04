Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Brand im Garten -

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Burkheim - Am Samstag, 24.04.2021, gegen 19:19 Uhr, entfachte sich ein Brand in einem Garten am Birkenweg in Burkheim. Beim Grillen mit einem Holzkohle-Kugelgrill entzündete sich Öl auf einer Alu-Schale. Die hierdurch entstandenen Flammen schlugen aus dem Deckel des Grills, weshalb der 53-jährige Gartenbesitzer den Grill in seiner Panik umstieß. Im weiteren Verlauf entzündeten sich Kunststoffelemente des nahegelegenen Pools und trockene Hackschnitzel, welche um den Pool lagen. Mit Unterstützung eines Nachbarn konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 800EUR. Die Freiwillige Feuerwehr Burkheim war mit 12 Einsatzkräften vor Ort.

