Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz - Brand eines Unterstandes

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr erhielt am Sonntag, 25.04.2021, gegen 05.00 Uhr, die Mitteilung, dass ein Unterstand in einem Garten, in der Kanderner Straße, brennen würde. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Ursächlich für den Brand dürfte ein noch heißer Brotofen gewesen sein, welcher dort betrieben wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell