POL-FR: Waldkirch: Nächtlicher Brandalarm

Heute Morgen, gegen 04.40 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Erwin-Sick-Straße in Waldkirch, zu einem Brandalarm gerufen. Schnell war klar, dass es weder brannte, noch wurde jemand verletzt. Aus jetziger Sicht hat ein Defekt an einer Sprinkleranlage den Brandalarm ausgelöst.

