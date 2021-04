Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 24.04.2021, auf der L 151 bei Murg-Hänner hat sich ein Motorradfahrer leicht verletzt. Gegen 18:45 Uhr hatte der 39-jährige aufgrund der tief stehenden Sonne zu spät bemerkt, dass ein Auto vor ihm nach links in einen Waldweg abbiegen wollte und hierzu die Geschwindigkeit verringert hatte. Der Motorradfahrer bremste voll ab und kam zu Fall. Seine Maschine rutschte über die Straße und prallte gegen den abbiegenden Pkw. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht. Die Sachschäden am Motorrad und Auto liegen bei je 2000 Euro.

