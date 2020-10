Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Bekämpfung des Menschenhandels und der Arbeitsausbeutung

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

06.10. / Bekämpfung des Menschenhandels und der Arbeitsausbeutung

Heidekreis: In der Woche vom 14.09.2020 bis 20.09.2020 haben europaweite Kontrollen zur Bekämpfung des Menschenhandels und der Arbeitsausbeutung, die sogenannten EMPACT Action Days, stattgefunden. In Deutschland wurden in zwölf Bundesländern über 3.288 Personen und 342 Örtlichkeiten kontrolliert.

Die Polizei Heidekreis führte hierfür, zusammen mit dem Landkreis und dem Hauptzollamt Hannover, Kontrollen in Soltau, Schneverdingen, Munster, Bad Fallingbostel, Walsrode und Schwarmstedt durch. Es wurden insgesamt 23 Objekte und 50 Personen überprüft. Bei den kontrollierten Objekten handelte es sich überwiegend um gastronomische Betriebe. Die eingesetzten Kräfte leiteten in der Gesamtheit 29 Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen mehrerer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz sowie das Arbeitsrecht, ein und stellten diverse zollrechtliche Vergehen fest.

Die EMPACT Action Days sind ein wichtiges Instrument, um die Kriminalitätslage im Bereich des Menschenhandels und der Arbeitsausbeutung aufzuhellen. Oft stehen organisierte Kriminelle dahinter, die jene Opfer zur Arbeit zwingen und keinen oder nur einen geringen Lohn zahlen. Hinzu kommen unwürdige Arbeits- und Wohnbedingungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Tarek Gibbah

Telefon: 05191/9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell