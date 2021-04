Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Auffahrunfall - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.04.2021, gegen 15.30 Uhr, befuhren ein Pkw-Fahrer sowie eine Pkw-Fahrerin die Kanderner Straße in Richtung Ortsmitte. Der Pkw-Fahrer wollte nach rechts in die Häfnetstraße abbiegen, musste aber aufgrund einer querenden Fußgängerin bremsen. Die Pkw-Fahrerin bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den Pkw-Fahrer auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

