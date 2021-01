Polizei Hagen

POL-HA: Hagener lässt Diebesgut und Personalausweis zurück

Hagen (ots)

Ein Ladendieb sorgte am Mittwoch (13.01.2021) für Verwunderung. Der 41-Jährige entwendete gegen 09:00 Uhr zunächst zwei Dosen Bier in einem Supermarkt im Bereich des Friedrich-Ebert-Platzes. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, der einen Mitarbeiter darauf aufmerksam machte. Als der Hagener den Laden verließ, ohne die Ware zu bezahlen, sprach ihn der Mitarbeiter an. Daraufhin händigte er die Dosen und seinen Personalausweis aus, flüchtete anschließend jedoch. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den Mann schließlich an seiner Wohnanschrift antreffen. Dort stritt er den Diebstahl jedoch ab. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell