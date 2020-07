Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unfall mit drei Autos ++ Kollision mit Baum ++ Fälle von falschen Polizeibeamten ++ Zeugen nach Diebstahl gesucht

Landkreis Verden (ots)

Unfall mit drei Autos

Verden. Zu einem Unfall mit gleich drei Autos kam es am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 215. Eine 60 Jahre alte Autofahrerin war auf der Nienburger Straße unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen das Anhalten eines vor ihr fahrenden 38-jährigen Autofahrers zu spät bemerkte und auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 38-Jährigen auf das davorstehende Auto einer 36 Jahre alten Frau geschoben. Diese war im Begriff, nach links abzubiegen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Schaden von rund 7000 Euro und das Auto der 60-Jährigen konnte die Fahrt nicht fortsetzen.

Kollision mit Baum

Verden. Aus bislang unbekannter Ursache kam am Montag gegen 17:45 Uhr eine 22 Jahre alte Autofahrerin von der Straße ab. Die junge Frau war auf der Nienburger Straße in Richtung Verden unterwegs, als sie in Höhe des Ortsausgangs nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 5500 Euro und es wurde abgeschleppt.

Fälle von falschen Polizeibeamten

Verden. Vier Fälle von falschen Polizeibeamten registrierte die Polizei in Verden am Sonntagabend und am Montagvormittag. Die meldenden Bürgerinnen und Bürgern erkannten das Deliktsphänomen jedoch und beendeten die Gespräche. Ein Schaden wurde der Polizei bisher nicht gemeldet. Die Polizei hat nun mehrere Strafverfahren wegen Amtsanmaßung eingeleitet.

Die unbekannten Täter und Täterinnen geben sich bei diesem Phänomen gegenüber den Angerufenen als Polizeibeamte aus. Sie fragen unter diesem Vorwand beispielsweise nach vorhandenen Vermögenswerten. Die Polizei empfiehlt, solche Anrufe sofort selbstständig zu beenden. Außerdem ruft die Polizei nie selbst unter der Nummer "110" an. Weitere Präventionstipps können hier abgerufen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Achim. Zeugen sucht die Polizei nach dem Diebstahl eines Autoteils zwischen Samstagabend und Montagmorgen. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses in der Straße "Am Freibad" abgestellt. Bislang Unbekannte trennten in diesem Zeitraum ein Bauteil an der Unterseite des Fahrzeuges ab. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

