Polizei Hagen

POL-HA: Autoreifen durch Unbekannte zerstochen

Hagen (ots)

Unbekannte zerstachen in der Waldstraße an zwei geparkten Autos die Reifen. An dem BMW und dem Daimler waren jeweils die linken Vorder- und Hinterreifen betroffen. Die beiden Fahrzeuge standen auf den Felgen, als der 45-jährige Besitzer den Schaden bemerkte. Er fand kleine Löcher an den Seiten der vier Reifen und verständigte die Polizei. Hinweise auf einen möglichen Täter konnte er nicht geben. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell