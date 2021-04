Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Vermutlich umgekipptes Zweirad verursacht Schaden - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein vermutlich umgekipptes rotes Zweirad hat am Freitag, 23.04.2021, in Wehr einen Schaden an einem geparkten Auto verursacht. Eine Frau stellte ihren weißen Seat Ibiza gegen 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Todtmooser Straße ab. Als sie keine 15 Minuten später zurückkam, wies ihr Auto hinten links eine frische Beschädigung auf. Vom Schadensbild her dürfte ein rotes Zweirad gegen den Pkw gefallen sein. Der Sachschaden am Auto liegt bei rund 1000 Euro. Der Verursacher ist unbekannt. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0) bittet um Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell