Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bargeld aus Geldbeutel gestohlen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Der Geldbeutel einer 27-Jährigen wurde am 03.12.2020, zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr, von einer unbekannten Person aus ihrer Jackentasche entwendet. Sie war zu diesem Zeitpunkt in einem Supermarkt am Rathausplatz einkaufen. Erst als eine andere Kundin ihr im Kassenbereich den Geldbeutel überreichte und angab, sie habe diesen im Markt gefunden, bemerkte die 27-Jährige den Diebstahl. Aus dem Portemonnaie wurde ein höhere zweistelliger Bargeldbetrag geklaut.

Wer hat zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen bitten wir, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Berens

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell