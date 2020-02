Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.02.2020,kam es gegen 15:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Friesendamm in Wilhelmshaven. Aus der Straße "Am Altheppenser Seedeich", Nebenzufahrt zum Marinestützpunkt, beabsichtigte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Kleinwagen nach links auf den Friesendamm abzubiegen. Der Verkehr auf dem Friesendamm hatte sich zu diesem Zeitpunkt von der Kreuzung Ölhafendamm in Richtung Süden zurückgestaut. Durch eine Lücke in der Fahrzeugschlange fuhr der Pkw-Fahrer in Richtung Süden auf den Friesendamm ein. Im Abbiegevorgang wurde der Pkw von einem Lkw erfasst, der die Fahrzeugschlange in Richtung Norden überholte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiter an. Der Pkw wurde in einen angrenzenden Graben geschleudert und der Fahrer wurde schwer verletzt. Es kamen die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der Friesendamm musste für die Maßnahmen 2 Stunden lang gesperrt werden.

