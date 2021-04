Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach, Ebersweier - Attackiert - Hinweise erbeten

Durbach, Ebersweier (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Schulstraße / Alte Dorfstraße haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Ein 20 Jahre alter Mann soll dort kurz vor 0:30 Uhr von drei ihm vom Sehen her bekannten Personen, darunter zwei Männer und eine Frau, attackiert und beleidigt worden sein. Nach Angaben des Heranwachsenden hätten die beiden bislang unbekannten männlichen Angreifer gemeinsam mit ihren Fäusten auf ihn eingeschlagen, sodass er seine hierdurch erlittenen Gesichtsverletzungen von Kräften des Rettungsdienstes behandeln lassen musste. Die Hintergründe des körperlichen Angriffs liegen bislang im Dunkeln und sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Angreifer geben können, setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 mit den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg in Verbindung.

