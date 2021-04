Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Rust (ots)

Am Freitagnachmittag, 13:50 Uhr, ereignete sich im Tulpenweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelc-Fahrer schwer verletzt wurde. Der Pedelc-Fahrer fuhr an einem geparkten Pkw vorbei und kollidierte mit der geöffneten Fahrertür des Pkw, einem VW Passat. Der Pedelec-Fahrer stürzte und wurde in einer nahegelegenen Arztpraxis versorgt. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und stationär aufgenommen. Der Unfallhergang ist noch unklar, weshalb die Polizei Zeugen bittet, sich beim Verkehrsdienst Offenburg, Telefon 0781 21-4200, zu melden.

