POL-OG: Kuppenheim - Trickdiebstahl, Zeugen gesucht

Nachdem eine Frau mutmaßlich Opfer eines Trickdiebstahls wurde, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Die bestohlene Seniorin lies am Donnerstagvormittag eine unbekannte Frau, unter dem Vorwand, Tischdecken zu verkaufen, in ihre Wohnung in der Straße "Im Mühlengrund". Die Unbekannte habe der Dame nach ersten Feststellungen dann nicht nur mehrere Tischdecken verkauft, sondern im selben Zuge mutmaßlich Schmuck entwendet. Der Wert des nun fehlenden Schmucks ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben: etwa 145 bis 150 Zentimeter groß, schwarze Haare, deutsche Sprache mit Akzent, gelbe Jacke mit Kapuze, dunkler Rock und schwarze Schuhe, vermutlich osteuropäisches Aussehen. Es kann nach derzeitigem Sachstand nicht ausgeschlossen werden, dass eine weitere Person an dem Vorfall beteiligt war. Personen, die zu dem Vorfall zwischen 8 und 13 Uhr Hinweise geben können, sollen sich mit den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung setzen.

Das Polizeipräsidium Offenburg rät:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! - Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

