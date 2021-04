Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Smart-Fahrerin hinterlässt 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache verlor eine 78 Jahre alte Smart-Fahrerin am Freitag gegen 09.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Herrenberg die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Beim Rückwärtsausparken und anschließenden Rangiermanövern prallte sie gegen insgesamt vier Fahrzeuge. Die Zusammenstöße waren teils so heftig, dass die geparkten PKW, ein Skoda, ein Fiat, ein VW und ein Ford, aus ihrer Parkposition nach vorne bzw. hinten versetzt und aufeinander geschoben wurden. Der Smart der Seniorin war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Bei der Frau konnten keine Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden, allerdings wird nun geprüft, ob Medikamente eine mögliche Ursache sein könnten. Eine Blutentnahme wurde aufgrund dessen durchgeführt.

