Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Magstadt: Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete sich am Donnerstag gegen 12:45 Uhr auf der BAB 8 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstand. Von München kommend in Richtung Karlsruhe fuhr ein 46 Jahre alter Sattelzuglenker auf dem rechten von insgesamt vier Fahrstreifen. Hier musste der Fahrer am Stauende stark abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 62-Jähriger, der ebenfalls am Steuer eines Sattelzuges saß, mutmaßlich zu spät und prallte gegen seinen Vordermann. Während einer der beiden Sattelzüge durch einen Unfallservicedienst von der Autobahn begleitet werden musste, wurde der andere nicht mehr fahrbereite Sattelzug abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten waren zunächst zwei Fahrstreifen bis 13:00 Uhr und der rechte Fahrstreifen bis etwa 15:00 Uhr gesperrt. Darüber kümmerten sich Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Herrenberg um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Hierdurch bildete sich ein Stau von etwa fünf Kilometern.

