POL-PDNR: Verkehrsdelikte mit Drogenfund

Asbach (ots)

Am Freitagmorgen, dem 19.02.2021 gegen 09:40 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Straßenhaus in der Müllerstraße in Asbach einen Rollerfahrer. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass mehrere Delikte durch den Fahrer begangen wurden. Die befestigten Kennzeichen waren aus dem Jahr 2011, weswegen kein Versicherungsschutz bestand. Für den Roller besaß der Fahrer darüber hinaus auch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Der Fahrer stand sichtbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln weswegen eine Blutentnahme notwendig wurde. Bei einer Durchsuchung konnte eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden werden.

