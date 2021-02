Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Drohnenabsturz- Eigentümer gesucht

Buchholz (Westerwald) (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr kam es in der Straße "In der Kant" in Buchholz zum Absturz einer Kamera-Drohne über einem Grundstück. An dem Gerät befanden sich keinerlei Hinweise auf den Eigentümer, weswegen die Polizei nach Hinweisen, bzw. einer Meldung des Besitzers fragt. Die Drohne wurde durch die Polizei sichergestellt. Es kann jedoch bereits jetzt konstatiert werden, dass der erfolgte Betrieb der Drohne gegen mehrere Vorschriften der neuen EU-Drohnenverordnung (zum 01.01.2021 in Kraft getreten) verstoßen hat. Drohnenbesitzer werden dringend gebeten, sich mit der neuen Verordnung zu beschäftigen um ihrem Hobby weiterhin rechtssicher nachgehen zu können.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell