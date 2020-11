Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Kaufhaus (26.11.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, den Unbekannte in den späten Abendstunden des Donnerstags in ein Kaufhaus in der Hagelrainstraße begangen haben. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere, wo sie mehrere Türen gewaltsam öffneten. Die Unbekannten fanden kein Bargeld vor und verließen das Gebäude ohne Diebesgut. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell