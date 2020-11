Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen

Landkreis Konstanz) Auto angefahren und abgehauen (26.11.2020-27.11.2020)

Mühlhausen-Ehingen / Landkreis KonstanzMühlhausen-Ehingen / Landkreis Konstanz (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer flüchtet nach einem Unfall, der sich im Zeitraum von Donnerstag, 15.00 Uhr, bis Freitag, 08.30 Uhr, in der Hauptstraße in Ehingen ereignet hat. Der Unbekannte beschädigte einen vor dem Anwesen Nummer 19 geparkten Suzuki im Bereich der Fahrertüre. Ohne sich um den deutlich erkennbaren Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07732 888-0, in Verbindung zu setzen.

