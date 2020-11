Polizeidirektion Ludwigshafen

Am Montag haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Laserkontrollen in Schifferstadt in der Burgstraße und in Mutterstadt in der Schifferstadter Straße durchgeführt. Dabei sind insgesamt 64 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h geahndet worden. Der Schnellste war mit 63 "Sachen" unterwegs, was ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot nach sich zieht. Darüber hinaus haben die Beamten zwei Handyverstöße und zwei Gurtverstöße zur Anzeige gebracht.

