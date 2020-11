Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Wohnungseinbruch in Speyer-West (62/1611)

SpeyerSpeyer (ots)

16.11.2020, 13:00 - 20:30 Uhr

Unbekannte/r Täter versuchte/n am Montag zwischen 13:00 - 20:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Alfred-Delp-Straße einzubrechen. Als der Bewohner am Abend an seine Wohnung zurückkehrte, stellte er Aufbruchspuren an seiner verschlossenen Wohnungseingangstür fest. Offensichtlich gelang es dem/den Tätern nicht, in die Wohnung einzubrechen. An der Hauseingangstür und weiteren Wohnungseingangstüren innerhalb des Mehrparteienhauses waren keine Aufbruchspuren festzustellen. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich der Alfred-Delp-Straße aufgefallen sind und die Hinweise zu möglichen Tätern machen können (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

