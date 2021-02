Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Sachschaden-Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein

Rettersen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am 21.02.2021, gegen 02:20 Uhr in Rettersen. Ein 16 Jahre alte Beschuldigte hatte gemeinsam mit einem Bekannten Alkohol konsumiert. Anschließend kam der Beschuldigte auf die Idee mit dem, im Hof abgestellten und nicht zugelassenen Pkw dessen Arbeitsgebers zu fahren. Dies versuchte der Bekannte zu verhindern, trotzdem fuhr der Beschuldigte los. Bereits in der ersten Kurve der Hahner Straße kollidierte der Jugendliche Fahrer mit einem dort geparkten Fahrzeug sowie den angrenzenden Gartenzaun. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Fahrzeug unbefugt benutzt wurde. Der Fahrzeugführer wies eine zu erwartende BAK von 1,47 Promille auf und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Durch den Verkehrsunfall ist ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell