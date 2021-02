Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Bad Hönningen (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 15:00 Uhr - 20:00 Uhr, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen durch. Insgesamt wurden elf Verkehrsverstöße festgestellt, die von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer in den nächsten Wochen geahndet werden.

