Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung am PKW

Bernkastel-Kues (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 16.06.2020 ------------------------------------------------------------

Am 16.06.2020 wurde im Zeitraum zwischen ca. 15:40 Uhr und 16:20 Uhr in der Burgstraße in Bernkastel-Kues die Beifahrertür eines dort abgestellten schwarzen VW Touareg zerkratzt. Zeugenhinweise bitte telefonisch oder per E-Mail an unten aufgeführte Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

POLIZEIINSPEKTION

BERNKASTEL-KUES

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon 06531/ 9527-0

Telefax 06531/ 9527-50

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

