Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in Tagesklinik - Warnhinweis!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 26.01.2021 wurde polizeilich mitgeteilt, dass bislang unbekannte Täter zwischen dem 22.01.2021, 12.00 Uhr, und 26.01.2021, gegen 12.00 Uhr, gewaltsam in die Räume einer Tagesklinik in der Südstadt, Luisenstr., eingedrungen waren. Der oder die Täter entwendeten u. a. einen Schranktresor samt Inhalt. Wie der Polizei erst jetzt berichtet wurde, waren in dem Tresor verschreibungspflichtige Medikamente gelagert die bei unsachgemäßen Gebrauch bzw. Verzehr lebensbedrohlich sein können. Personen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Straftat mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell