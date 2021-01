Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl aus Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.01.2021, zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zigarettenschachteln aus einem Automaten vor einer Gaststätte im Neuengrodener Weg in 26386 Wilhelmshaven. Zeugen, die eine oder mehrere verdächtige Personen in dem Zeitraum in der Nähe des Bootshauses gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven (Tel:. 04421-942-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell