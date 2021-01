POL-WHV: Brand einer Lagerhalle - Nachtrag

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Brand einer Lagerhalle - Nachtrag

Varel

Wie bereits berichtet, kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Brand einer Lagerhalle in der Weißenmoorstraße in Bockhorn. Eine Anwohnerin hatte den Brand gegen 03.35 Uhr bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Bockhorn stand die Lagerhalle in Vollbrand. Die 40 eingesetzten Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern. Ein in der Halle eingestelltes Boot und ein außerhalb stehender Transporter wurden völlig zerstört. Die Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

