Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Varel/29.01.2021 Brand einer Firmenhalle

Wilhelmshaven (ots)

Am 29.01.2021, gegen 03.35 Uhr geriet in Bockhorn, Weißenmoorstraße, eine Firmenhalle aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Die Halle wurde durch den Brand scheinbar vollkommen zerstört. Gefahren für Menschen entstanden nicht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

