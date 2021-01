Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eigentümer zu sichergestelltem Fahrrad gesucht - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.01.2021, gegen 01:00 Uhr, wurde in der Störtebeckerstraße in Wilhelmshaven im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme zu einem Diebstahl aus Pkw beim Tatverdächtigen ein Damenfahrrad der Marke Rheinfels sichergestellt, bei dem die unter dem Tretlager befindliche Rahmennummer abgeschliffen war. Der Beschuldigte machte zur Herkunft des Rades keine Angaben. Beschreibung des Rades: Modell Retrobike, Rahmenhöhe: 50 cm, Reifengröße 28, 3-Gang Nabenschaltung. Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421-9420.

