Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung am Wohnstift St. Willehad - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.01.2021, zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Glasscheibe neben der Eingangstür zum Wohnstift St. Willehad in der Rheinstr. 184 in Wilhelmshaven. Ein Zeuge berichtete vor Ort, er habe zunächst gehört, wie eine Glasscheibe gesprungen sei. Unmittelbar nach seiner Wahrnehmung habe sich eine Person mit einem elektrischen Rollstuhl vom Vorfallsort entfernt. Der Rollstuhlfahrer und andere Personen, die zur Aufklärung des geschilderten Sachverhalts sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Wilhelmshaven zu melden - Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell