Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Schortens (ots)

Am Freitag, 29.01.21, gg. 09.45 Uhr, kam es in Schortens auf dem Sengwarder Weg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fahranfänger fuhr mit einem PKW, aus Richtung Sillenstede kommend, den Sengwarder Weg in Richtung Sengwarden. Unmittelbar hinter der Einmündung Warfreihe verlor die 21-Jährige auf schneeglatter Fahrbahn ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kam kopfüber in dem rechtsseitig verlaufenden Graben zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die Fahrzeugführerin schwer verletzt. An dem genutzten PKW VW Polo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

