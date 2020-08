Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200817 - 0832 Frankfurt-Sachsenhausen: 29-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Sonntagmorgen, den 16.08.2020, gegen 05:30 Uhr, nahmen Polizeibeamte in Sachsenhausen einen 29-jährigen Mann vorübergehend fest.

Der Festnahme vorausgegangen war ein Platzverweis gegen eine alkoholisierte Gruppe, in der sich auch der spätere Tatverdächtige befand. Aus der Gruppe heraus kam es zu diversen Beleidigungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Der 29-Jährige soll darüber hinaus Beamte zum Teil ins Gesicht gespuckt haben. Der folgenden Festnahme in der Dreieichstraße widersetzte er sich, sodass er zu Boden gebracht wurde und sein Widerstand gebrochen werden musste. Hierbei soll es zu unzulässiger Gewaltanwendung seitens der Polizeibeamten gegen den am Boden liegenden Tatverdächtigen gekommen sein. In dieser Phase schaltete sich der Einsatzleiter ein, nahm einen Polizeibeamten zur Seite und meldete später den Vorfall intern. Teilsequenzen der Festnahmesituation kursieren im Internet.

Es wurden Ermittlungen wegen der Körperverletzung im Amt und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Gegen einen Beamten wurden bereits dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen.

Die Frankfurter Polizei hat einen Hinweisserver für Bilder und Videos eingerichtet. Unter https://polizei-hinweise.de/alt-sachsenhausen können Aufnahmen hochgeladen werden (Server freigeschaltet heute ab 17:30 Uhr).

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Kenntnis.

