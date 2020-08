Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Unfallflucht/ Aggressiver Radfahrer gesucht

Geldern (ots)

Ein unbekannter Radfahrer beleidigte und ging einen 61 Jahre alten Mann aus Geldern am Mittwoch (26. August 2020) gegen 14 Uhr mehrfach körperlich an. Der 61-Jährige fuhr mit seinem Auto vom Parkplatz der Sporthalle "Am Bollwerk" zur Haltelinie an der Vernumer Straße, als ein Radfahrer den Radweg an der Vernumer Straße in Richtung Kreisverkehr entlang fuhr. Verkehrsbedingt war es dem 61-Jährigen nicht möglich dem Radfahrer den Weg frei zu machen. Der Unbekannte fuhr hinter dem Auto her und zeigte dem Autofahrer den Mittelfinger. Ein weiteres Mal begegnete man sich am Kreisverkehr. Der Radfahrer fuhr vor das Auto und bremste es aus. Weiter ging die Fahrt zu einer Tankstelle an der Ecke Geldertor Ostwall. Bei dem Versuch sich durch die geöffnete Fahrerscheibe zu unterhalten, schlug der Radfahrer den 61-Jährigen ins Gesicht. Danach flüchtete der Unbekannte, kam aber umgehend wieder. Es kam erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Noch vor Information der Polizei flüchtete der Unbekannte mit dem Rad. Es kann gesagt werden, dass Radfahrer circa 25-35 Jahre alt sein soll, eine Brille trug und die Haare an den Seiten kürzer waren. Das Deckhaar trug er hoch gegelt. Hinweise zum flüchtigen Radfahrer bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

