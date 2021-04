Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: 30-jähriger Pkw-Lenker alkoholisiert auf der Autobahn unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg fiel am Freitag gegen 01:45 Uhr auf der BAB 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-West ein in Schlangenlinien fahrender Audi auf. Zudem wurde der Fahrzeuglenker in Fahrtrichtung Karlsruhe an einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage geblitzt und überholte einen weiteren Verkehrsteilnehmer verbotswidrig rechts. Aufgrund dieser Beobachtungen wollten die Beamten den Audi-Lenker anhalten und kontrollieren. Als die Streife sich vor den Wagen setzen wollte, machte der Fahrer eine Lenkbewegung nach links, sodass es beinahe zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Letztendlich wurde der Fahrer, der permanent das Fernlicht eingeschaltet hatte, im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-West kontrolliert. Hierbei nahmen die Beamten bei dem 30-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Diesbezüglich musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell