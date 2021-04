Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit Fußgängerin kollidiert

Rastatt (ots)

Ein 58-jähriger Renault-Fahrer wollte am Donnerstag sein Auto auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rauentaler Straße einparken. Als er gegen 16.15 Uhr seinen Wagen rückwärts in eine Parklücke rollen ließ, übersah er eine 40-jährige Fußgängerin, die hinter dem Fahrzeug vorbei ging. Durch die anschließende Kollision zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

/ph

