Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Aufgefahren und geflüchtet

Hohberg (ots)

Ein Unfall hat am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der "Alte Landstraße" zu etwa 2.000 Euro Sachschaden geführt. Nachdem ein Audi-Fahrer rückwärts aus einer Parklücke fuhr, soll ihm ein Mitsubishi-Fahrer hinten aufgefahren sein. Nach einem kurzen Wortwechsel soll sich der mutmaßliche Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Da der Mann erwähnte, dass er auf dem Weg in ein Krankenhaus war, konnte er von einer Polizeistreife dort angetroffen werden. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Autofahrer mit über zwei Promille hinter dem Steuer seines Wagens gesessen hatte. Der Fahrzeugschlüssen wurde einbehalten und eine Blutentnahme angeordnet. Nur erwartet ihn gleich mehrere Anzeigen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell