Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Mit Linienbus kollidiert

Baden-Baden (ots)

Nachdem ein Linienbus am Donnerstagmittag von einer Haltestelle am Augustaplatz auf Höhe Lichtentaler Straße angefahren ist, kollidierte er mit einer Autofahrerin. Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe die 46-Jährige den anfahrenden Bus gegen 12 Uhr überholt und ihm hierbei nicht das Ausfahren aus der Haltestelle ermöglicht, wodurch es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell