Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - Von Leiter gestürzt

Appenweier, Urloffen (ots)

Ein 59-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in der Straße "Am Griesenrain" bei der Arbeit von einer Leiter gestürzt. Bei dem Sturz aus etwa zwei Metern Höhe gegen 14:00 Uhr zog sich der Mann Verletzungen zu. Zur Behandlung wurde er mittels eines herbeigerufenen Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Nach ersten Ermittlungen der eingesetzten Beamten wird ein Fremdverschulden derzeit ausgeschlossen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell