Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nachdem ein Fahrzeug am Donnerstagmorgen in der Birkenallee zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge beschädigte, bittet die Polizei nun um Hinweise. Laut Zeugenaussage soll ein Unbekannter gegen 8:30 Uhr sowohl einen Seat als auch einen Peugeot im Vorbeifahren gestreift haben. Erste Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 3.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verantwortliche aus dem Staub. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2200 entgegen genommen. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell