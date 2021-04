Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Körperverletzung, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Die Hintergründe eines Körperverletzungsdelikts am Mittwochabend in der Straße "Bußmatten" sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen des Polizeireviers Bühl. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein 17-Jähriger gegen 20:30 Uhr von mehreren Jugendlichen vom Fahrrad geschlagen. Als der 17-Jährige am Boden lag, soll auf ihn eingetreten worden sein. Der Rettungsdienst brachte den 17-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Wer Beobachtungen zu diesem Vorfall gemacht hat, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell