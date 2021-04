Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unter Alkoholeinfluss

Lahr (ots)

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer fuhr am späten Mittwochabend kurz nach 23 Uhr auf der Lotzbeckstraße in Richtung Stadtmitte. Da er kein Licht an seinem Zweirad hatte, wurde er in der Goethestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr mussten nach einem durchgeführten Atemalkoholtest feststellen, dass der Heranwachsende sein Zweirad mit über zwei Promille lenkte. Die Weiterfahrt wurde beendet und eine Blutentnahme angeordnet.

/ph

