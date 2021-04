Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unter Alkoholeinfluss

Gaggenau (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle musste eine 55-Jährige in der Nacht von Donnerstag auf Freitag neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Die Autofahrerin rückte gegen 2:30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in den Fokus der Beamten des Polizeireviers Gaggenau, welche im Rahmen der Kontrolle deutliche Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung wahrgenommen haben. Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Neben der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr steht auch ein Verstoß gegen die bestehende Ausgangssperre im Raum.

/cw

