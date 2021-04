Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Auto gestreift, Hinweise erbeten

Haslach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete, dass am Donnerstagnachmittag gegen 15.35 Uhr ein Sattelzug mit Auflieger beim Abbiegen von der K5358 auf die B33 nach links in Richtung Bollenbacher Kreuz einen dunklen Kleinwagen gestreift haben soll. Anschließend soll der Sattelzug über die B33 in Richtung Offenburg davon gefahren sein. Weitere Zeugen, sowie der mutmaßlich Geschädigte, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

