Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall

Hilscheid (ots)

Am 31.08.2020 ereignete sich gegen 17 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall auf der B327 in der Nähe von Hilscheid. Der Unfall ereignete sich in einem Kurvenbereich mit Gefälle, auf nasser Fahrbahn. Der 30-jährige Unfallverursacher fuhr mit einem PKW von Thalfang kommend Richtung Hermeskeil und geriet in einer Rechtskurve ins Schleudern. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW und wurde dabei tödlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb der Unfallverursacher noch am Unfallort. Der zweite Unfallbeteiligte (51 Jahre) wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 12.000EUR. Die B327 ist aktuell noch voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Im Einsatz befanden sich neben den Polizeiinspektionen Morbach und Hermeskeil, die Feuerwehren Thalfang und Hilscheid, das Deutsche Rote Kreuz mit Rettungshubschrauber und Notarzt und sie Straßenmeisterei Thalfang.

