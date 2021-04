Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auto contra Fahrrad

Offenburg (ots)

Ein 59 Jahre alter Radfahrer hat sich am Freitagvormittag nach einer Kollision mit einer 40-jährigen Mercedes-Lenkerin Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes zugezogen und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Ersten Feststellungen zufolge wollte die Autofahrerin kurz vor 11 Uhr vom Kronenplatz kommend nach links in Richtung Stadtmitte abbiegen und erfasste hierbei den querenden Radler. Der Verkehr in Richtung Innenstadt musste zur Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt werden. Die Beamten der Verkehrspolizei schätzen den entstandenen Sachschaden auf 4.000 Euro.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell